Мать двух малышей, сгинувших в огне под Челябинском, требуют отправить в психбольницу

В суд направили уголовное дело о гибели маленьких детей на пожаре в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 38-летней местной жительницы, в состоянии невменяемости бросившей своих детей дома.

Трагедия произошла 24 ноября прошлого года в поселке Мирный Сосновского района. Вечером женщина уложила детей спать и пошла пьянствовать на ночь к соседу. Входную дверь в квартиру она заперла на ключ.

Когда мамаша ушла, малыши проснулись. Пока женщина развлекалась, 3-летний мальчик и 2-летняя девочка нашли спички, оставленные матерью в доступном месте. Ими они подожгли брошенные на диване одеяла. Через какое-то время заполыхало и само ложе. Дети скончались от отравления угарным газом.

Проведенная в ходе следствия психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, и не могла понимать, насколько опасно оставлять малышей в квартире одних.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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