В Челябинске перед судом предстанут подростки, напавшие в новогоднюю ночь на участника СВО

В Челябинске перед судом предстанут подростки, совершившие хулиганские действия в отношении местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального подразделения ведомства завершено расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 января текущего года в Советском районе Челябинске.

Молодые люди (один из них – участник СВО) с женами ждали такси, когда из соседнего подъезда вышла группа нетрезвой молодежи. Они начали оскорблять и мужчин, и их жен, а потом пустили в ход дубинки и перцовые баллончики. Завязалась драка. Один из мужчин упал, его начали пинать ногами.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, нападавших могло быть пятеро. Но в итоге задержали трех молодых людей с российским гражданством. Одному из них на момент задержания было 17 лет, двум другим – по 18.

Эта троица и предстанет перед судом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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