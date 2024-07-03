Челябинские единороссы определились с кандидатами на выборах в гордуму

Список челябинских единороссов на выборах в городской парламент возглавили губернатор и депутат Государственной думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 июля, конференция регионального отделения «Единой России» утвердила список кандидатов в депутаты Челябинской городской думы.

Возглавил его, как и ожидалось, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Второе место в тройке – у депутата Государственной думы, участника СВО Олега Голикова. На третьем месте – руководитель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.

Далее следуют первый вице-спикер заксобрания области Денис Моисеев, председатель действующего состава гордумы Андрей Шмидт и депутат регионального парламента Сергей Буяков.

Всего по списку идут 24 кандидата (при этом «списочных» мандатов в городском парламенте – всего 12).

Также партийцы утвердили перечень претендентов на прохождение в городскую думу по всем 25 одномандатным округам.

Ранее свои списки кандидатов представили партии «Справедливая Россия – За правду» и «Яблоко».

Челябинск, Виктор Елисеев

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