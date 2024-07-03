Высокопоставленную сотрудницу Ростехнадзора задержали в Челябинске за взятку в 1,7 миллиона рублей

В Курчатовском районе Челябинска предъявлено обвинение в получении взяток главному государственному инспектору Ростехнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Курчатовском районе Челябинска расследуется уголовное дело в отношении главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора.

Чиновница обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с мая 2015 по 12 апреля текущего года сотрудница Уральского управления Ростехнадзора, находясь на территории Челябинска, получала лично от генерального директора коммерческой экспертной организации деньги за принуждение представителей застройщика к заключению договоров с фирмой на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Всего женщина получила более 1,7 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время по ходатайству следователя на деньги, изъятые в ходе обысков, наложен арест. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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