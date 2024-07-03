Из «Справедливой России» снова бегут. Теперь кандидаты в Челябинскую гордуму

Два кандидата в Челябинскую городскую думу, утвержденные региональной конференцией СРЗП, сдали партбилеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из челябинского отделения партии «Справедливая Россия» продолжается бегство депутатов.

Ранее стало известно о сдаче партбилета двумя депутатами районных советов Челябинска. Теперь с аналогичными заявлениями выступили действующие депутаты, утвержденные региональной партийной конференцией в качестве кандидатов на выборах в Челябинскую городскую думу.

Напомним, об утверждении списка «народных кандидатов» справедливороссы с помпой объявили в понедельник, 1 января. Однако сегодня один из участников перечня – действующий депутат Курчатовского райсовета Дмитрий Григорчик, утвержденный эсерами в качестве кандидата по одномандатному округу №9 – заявил, что идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

«Вчера я принял решение о выходе из партии «Справедливая Россия», – рассказал парламентарий на своей странице в соцсетях. – Я благодарен партии за оказанное доверие и утверждение меня кандидатом-одномандатником, но участие в выборах в Челябинскую городскую думу я буду принимать как самовыдвиженец по тому же округу. Со вчерашнего дня прошу считать меня беспартийным».

Интересно, что 1 июня о выходе из партии заявил Дмитрий Иванов, депутат Калининского райсовета, включенный в партийный список на выборах и одновременно утвержденный в качестве кандидата-одномандатника по округу №3.

Отметим, что в июне текущего года из СРЗП вышли еще два депутата Калининского районного совета Челябинска – Дмитрий Бельский и Илья Пермяков. Таким образом на сегодня фракция справедливороссов в представительном округе Калининского района сократилась до одного человека.

Напомним, предстоящей осенью выборы в муниципальный парламент пройдут по новому уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в гордуму.

Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 – по спискам. Напомним, ранее, два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.

Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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