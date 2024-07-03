На Южном Урале утонули два подростка

В Челябинской области утонули два 12-летних подростка.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, трагедия произошла сегодня в поселке Муравейник Агаповского района.
Три школьника решили искупаться в водоеме, образовавшемся в овраге из-за скопления талой и дождевой воды. Два мальчика начали тонуть. Третий – девятилетний ребенок – сумел вытащить одного из старших товарищей на берег и побежал за помощью.
Однако прибывшие на вызов спасатели констатировали смерть лежащего на берегу ребенка. Тело второго мальчика обнаружили в пяти метрах от берега на глубине двух метров.
Челябинск, Павел Зварзин
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