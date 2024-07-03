Две трети россиянок верят в дружбу между мужчиной и женщиной

Женщины чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ровно две трети жительниц России считают, что дружба между мужчиной и женщиной существует. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

При этом женщины чаще, чем мужчины, склонны верить в возможность дружбы представителей разных полов (67% против 59% соответственно).

Интересно, что среди мужчин вера в достижимость дружбы с представительницами прекрасного пола с возрастом растет. Так, среди россиян до 34 лет таковых насчитывается всего 53%. Среди мужчин в возрасте 35-44 лет их доля увеличивается до 58%. А среди тех, кому 45 и выше, в дружбу с женщинами верят уже 67%.

При этом женатые господа менее уверены в возможности дружбы с женским полом (59% против 62% у холостяков).

Женщины старше 45 лет также больше остальных уверены в возможности подружиться с сильным полом (таких оказалось 71%). Среди молодых россиянок (до 34 лет) доля дружелюбных оптимисток снижается до 68%. Еще меньше уверенность у женщин 35-44 лет – всего 63%. В противоположность мужчинам, замужние россиянки больше верят в дружбу с противоположным полом (68% против 66% незамужних).

Отметим, что о наличии друзей среди мужчин рассказали 67% женщин. Мужчин, у которых есть подруги, – 62%. И если среди мужчин о наличии приятельских отношений с женщинами чаще рассказывали те, кому больше 45 лет, то среди женщин друзей противоположного пола чаще всего заводят те, кто моложе 34 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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