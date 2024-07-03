Третий кандидат в губернаторы сдал документы в Челябинский облизбирком

Вслед за действующим главой Южного Урала и «зеленым» в избирком подтянулся представитель либерал-демократов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского регионального отделения ЛДПР, кандидат на должность губернатора от либерал-демократов Виталий Пашин предоставил в областной избирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения.

Южноуралец обозначил главные, по его мнению, проблемы Челябинской области: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология. Впрочем, это далеко не единственные сложности региона, отметил кандидат.

В сенаторскую тройку либерал-демократа вошли директор медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, а также депутаты Законодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин и Евгений Рева.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года. Ранее документы в избирком сдали идущий от «Единой России» действующий губернатор Алексей Текслер и представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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