Третий кандидат в губернаторы сдал документы в Челябинский облизбирком

Вслед за действующим главой Южного Урала и «зеленым» в избирком подтянулся представитель либерал-демократов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского регионального отделения ЛДПР, кандидат на должность губернатора от либерал-демократов Виталий Пашин предоставил в областной избирком необходимые для регистрации документы и листы поддержки выдвижения.
Южноуралец обозначил главные, по его мнению, проблемы Челябинской области: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология. Впрочем, это далеко не единственные сложности региона, отметил кандидат.
В сенаторскую тройку либерал-демократа вошли директор медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, а также депутаты Законодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин и Евгений Рева.
Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года. Ранее документы в избирком сдали идущий от «Единой России» действующий губернатор Алексей Текслер и представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев.
Челябинск, Виктор Елисеев
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