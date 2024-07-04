4 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Литературные встречи «Пусть знают живые, пусть помнят потомки…» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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12:30 Челябинск – Встреча из цикла «Лето с книгой» для трудовых лагерей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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13:00 – 16:00 Челябинск – Уличная акция «Читающая скамейка» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Посиделки с книжкой «Придумай свою сказку» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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14:00 Челябинск – Экскурсия по парку «Сад Победы» от библиотеки №32 им. М. Горького (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка перед главной сценой)
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16:00 Челябинск – Танцевальный вечер с духовым оркестром (городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, летняя эстрада)
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18:00 Челябинск – Пешая экскурсия «Челябинск-360. Площадь Революции» (встреча на пл. Революции, у памятника В.И. Ленину)
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18:00 Челябинск – Игра-викторина по ПДД «Я знаю правила дорожного движения» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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