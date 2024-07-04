На Южном Урале электрик получил удар в 6 килоВольт

Южноуралец выжил после сильного удара током.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в Златоусте на улице Спортивной.
Во время проведения работ по техническому обслуживанию линии электропередач произошло короткое замыкание. «Вспышка и искры были настолько яркими, что их увидели жители окрестных домов, а пострадавший после удара повис на ремне самостраховки на высоте около десяти метров без признаков жизни», – рассказали спасатели.
После того, как подача электричества на участке была прекращена, сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС с помощью альпинистского снаряжения смогли снять пострадавшего с электроопоры и спустить на землю.
Петля электрического тока в 6 килоВольт прошла через тело мужчины и оставила сильнейшие ожоги, но уже в ходе спасательных работ он пришел в себя и пытался говорить.
Медики на месте оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в реанимацию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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