Экс-мэр Карабаша назначен и.о. главы Миасса

Бывший глава Карабаша заменит ушедшего на повышение в ЛНР Егора Ковальчука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 июля, собрание депутатов Миасса приняло отставку Егора Ковальчука с поста мэра и назначило исполняющим главы города Олега Буданова.

Напомним, в конце июня стало известно о переходе Ковальчука на пост главы правительства Луганской народной республики. Таким образом во главе Миасса он проработал около года.

43-летний Олег Буданов на момент назначения и.о. мэра занимал должность заместителя главы Миасса. Он родился в Кыштыме, но карьеру начал выстраивать в Миассе. Сначала работал в городском УВД. В ноябре 2002 году пришел в администрацию Миасса. За следующие 10 лет прошел путь от ведущего специалиста юридического отдела до начальника правового управления.

В 2013 году ушел в бизнес. Работал в должности директора по правовым вопросам ООО «Дженерал Билдинг» и и.о. директора ООО «СтройКом-99».

В декабре 2015 года был избран главой Карабаша. В ноябре 2020 года переизбран на второй срок, но в октябре 2022 году покинул пост, перейдя на работу на автозавод «Урал» в качестве руководителя проекта жилищного строительства и советника генерального директора.

В октябре 2023 года был назначен первым вице-мэром Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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