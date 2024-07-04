В районе главной площади Челябинска на две недели ограничат движение

В центре Челябинска ограничат движение автомобилей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночь с 5 на 6 июля начнется ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина.
Работы планируется провести в несколько этапов с ограничением движения:
1 этап с 23 часов 5 июля до 23 часов 11 июля – работы на северной стороне перекрестка. Движение в сторону ЮУрГУ будет организовано по южной стороне (ближе к площади Революции);
2 этап с 23 часов 11 июля до 23 часов 16 июля – работы на южной стороне перекрестка, движение в сторону ЧТЗ будет организовано по северной стороне (ближе к дому Ленина, 54);
3 этап с 23 часов 16 июля до 23 часов 17 июля – полное закрытие движения через перекресток на одни сутки, движение со стороны ЮУрГУ и ЧТЗ только с правым поворотом на Цвиллинга.
На 1 и 2 этапах движение по проспекту Ленина будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. Также на это время отменяется троллейбусный маршрут №16.
Челябинцам на время действия ограничений рекомендуют пользоваться автобусами №№ 2, 4, 14, 64, 483, троллейбусами №№ 10, 19.
Сроки этапов предварительные и могут корректироваться по погодным и прочим условиям.
Челябинск, Виктор Елисеев
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