Востребованный челябинский автобус изменил маршрут

Автобус №2 в Челябинске временно изменил маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 13 часов 4 июля до 9 июля автобус №2 будет направлен по улицам Энтузиастов и Худякова (без заезда к ЮУрГУ).

Причиной изменений маршрута стали аварийные работы на сетях водоснабжения на улице Лесопарковой (от Сони Кривой до Витебской).

Маршруты с конечной остановкой «Парк Гагарина» – без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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