Южноуральцы принесли в банки пять тонн мелочи

Жители Челябинской области сдали в банки мелочь на сумму 5,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, во время Всероссийской акции «Монетная неделя» жители региона сдали в банки более 1,2 миллиона монет.

Вес сданной мелочи составил пять тонн. Общая сумма – 5,5 миллионов рублей.

В ходе акции южноуральцы приносили монеты всех номиналов. Чаще всего сдавали 10-рублевые монеты – их поступило 450 тысяч штук. Также принесли 220 тысяч штук десятикопеечных монет. На третьем месте – монеты номиналом один рубль, их сдали около 150 тысяч штук.

Южноуральцы приносили мелочь в пакетах и даже мешках. Монеты можно было обменять на банкноты или пополнить счет. Некоторые банки предлагали на обмен новые банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года, а также памятные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу и ХМАО-Югре.

Акция «Монетная неделя» проходила по всей стране с 20 мая по 2 июня при поддержке Банка России. В Челябинской области в ней приняли участие 1,5 тысячи южноуральцев. Сдать мелочь можно было в 131 отделении банков.

«Главная цель акции – вернуть монеты в денежный оборот. Чаще всего разменная монета необходима в розничных торговых точках, а также в общественном транспорте. Кроме того, возврат мелочи выгоден для экономики страны, так как уходит необходимость затрат на чеканку новых монет», отметили представители Банка России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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