В Челябинске закрыли движение по оживленной трассе у городского бора

По улице Лесопарковой в Челябинске закрыто движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварийными работами до 9 июля закрыто движение по улице Лесопарковой на участке от улицы Сони Кривой до улицы Витебская.
Работы проводит МУП ПОВВ.
Напомним, на время введенных ограничений автобусы №2 будут направлены по улицам Энтузиастов и Худякова без заезда к ЮУрГУ.
Челябинцев просят заранее планировать маршруты и приносят извинения за временные неудобства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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