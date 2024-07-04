В Челябинске закрыли движение по оживленной трассе у городского бора

По улице Лесопарковой в Челябинске закрыто движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварийными работами до 9 июля закрыто движение по улице Лесопарковой на участке от улицы Сони Кривой до улицы Витебская.

Работы проводит МУП ПОВВ.

Напомним, на время введенных ограничений автобусы №2 будут направлены по улицам Энтузиастов и Худякова без заезда к ЮУрГУ.

Челябинцев просят заранее планировать маршруты и приносят извинения за временные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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