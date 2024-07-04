В Челябинске хозяин бойцового пса порезал сделавшего ему замечание мужчину

Сотрудники полиции Челябинска задержали собачника, причинившего тяжкие телесные повреждения незнакомцу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома по улице Братьев Кашириных неизвестный с ножом набросился на 39-летнего местного жителя. Мужчина получил ножевые ранения брюшной полости.
На месте происшествия подруга пострадавшего рассказала полицейским, что ее гражданский муж поругался с владельцем собаки бойцовой породы, которая была без намордника и напугала девочек с маленькой собачкой.
Словесный конфликт перерос в драку, и собачник ударил челябинца ножом в живот, после чего сбежал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник скрылся из города. В итоги за южноуральцем пришлось ехать в Троицк.
В отношении задержанного, ранее неоднократно судимого 46-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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