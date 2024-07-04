Экс-вице-мэра Челябинска задержали по делу о взятке

Бывшего заместителя главы Челябинска по строительству подозревают в получении взятки в 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры, вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2017 по 2019 годы чиновник получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 миллионов рублей за обеспечение содействия в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе города.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, главное управление архитектуры Сергей Репринцев возглавил в апреле 2017 года, когда город возглавлял Евгений Тефтелев. Как и градоначальник, чиновник был выходцем из Магнитогорска, где и жил до 2015 года. Там он возглавляя МУП «Проектно-производственное архитектурное бюро».

В августе 2015 года Репринцев переехал в Челябинск, став и.о. директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». После того, как управление архитектуры и градостроительства было преобразовано в одноименный комитет, статус его повысился до вице-мэра.

Администрацию Челябинска он покинул в январе 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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