Кладовщица увела у хозяина 1,7 миллиона рублей

Жительница Челябинской области предстанет перед судом за кражу у хозяина 1,7 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Аргаяшском районе сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции раскрыли хищение имущества в особо крупном размере денежных средств.
В ходе следствия установлено, что 31-летняя местная жительница, работавшая кладовщиком сети магазинов продовольственных товаров, в течение трех месяцев присваивала деньги компании.
Женщина приобретала товар у поставщиков взаймы, при этом предоставляла работодателю фиктивные накладные о произведенной оплате. Вырученные таким способом деньги она присваивала себе. Причиненный работодателю ущерб составил около 1,7 миллиона рублей.
Уголовное дело завершено.
Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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