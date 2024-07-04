Кладовщица увела у хозяина 1,7 миллиона рублей

Жительница Челябинской области предстанет перед судом за кражу у хозяина 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Аргаяшском районе сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции раскрыли хищение имущества в особо крупном размере денежных средств.

В ходе следствия установлено, что 31-летняя местная жительница, работавшая кладовщиком сети магазинов продовольственных товаров, в течение трех месяцев присваивала деньги компании.

Женщина приобретала товар у поставщиков взаймы, при этом предоставляла работодателю фиктивные накладные о произведенной оплате. Вырученные таким способом деньги она присваивала себе. Причиненный работодателю ущерб составил около 1,7 миллиона рублей.

Уголовное дело завершено.

Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube