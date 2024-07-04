Минус один: пятеро из шести кандидатов в губернаторы сдали документы в Челябинский облизбирком

Пять претендентов на кресло губернатора Челябинской области сдали необходимые документы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной избирательной комиссии, прием документов на регистрацию кандидатов на должность главы региона завершен.
Последним пакет необходимых бумаг, включая подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, стал выдвинутый партией «Яблоко» Ярослав Щербаков.
Ранее свои документы в избирком сдали действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер («Единая Россия»), а также Степан Соловьев («Зеленая альтернатива», Виталий Пашин (ЛДПР) и ️Эльдар Гильмутдинов (КПРФ).
Владимир Медведев, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, документы на регистрацию не представил.
У избирательной комиссии Челябинской области есть 10 дней со дня приема документов на принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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