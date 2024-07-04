Активы экс-губернатора Челябинской области перешли под контроль Россельхозбанка

Активы бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича перешли под контроль Россельхозбанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 4 июля акционерным обществом «Первый хлебокомбинат» начала управлять компания «РСХБ-Финанс» – «дочка» Россельхозбанка, занимающаяся консалтингом в сфере коммерческой деятельности и управления.

РСХБ-Финанс уже контролирует АО «Макфа», принадлежавшие Юревичу торговые центры и склады в Челябинске, а также медиактивы, включая 31 канал, радиостанции DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск.

Этой же компании в управление перешли «Кубань-Вино», «Агрофирма «Ариант», «Центр пищевой индустрии – Ариант» и «Агрофирма «Южная», изъятые у челябинских бизнесменов Александра Аристова и Александра Кретова.

Напомним, весной 2024 года суды в Челябинске рассмотрели несколько исков Генеральной прокуратуры, в ходе которых было принято решение о передаче в собственность государства предприятий, принадлежавших ранее предпринимателям Юрию Антипову (в том числе ЧЭМК), Александру Аристову (группа «Ариант», в том числе один из лидеров винной отрасли в России – компания «Кубань-Вино»), а также бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его партнерам (группа «Макфа»).

Челябинск, Павел Зварзин

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