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Пятница, 5 июля 2024, 05:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.07.2024, пятница

  • 09:45 Челябинск – Открытый урок для детей и их родителей, посвященный правилам безопасного поведения на воде (городской пляж «Белый парус», пос. Шершни, ул. Центральная)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 12:00 Челябинск – Литературные встречи «Пусть знают живые, пусть помнят потомки…» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 17:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

  • 19:00 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация фильма «Вокзал для двоих» (сквер Искусств, набережная реки Миасс)

  • 21:00 Челябинск – Фестиваль уличного кино (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка возле фонтана)

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