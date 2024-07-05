5 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.07.2024, пятница
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09:45 Челябинск – Открытый урок для детей и их родителей, посвященный правилам безопасного поведения на воде (городской пляж «Белый парус», пос. Шершни, ул. Центральная)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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12:00 Челябинск – Литературные встречи «Пусть знают живые, пусть помнят потомки…» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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17:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)
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19:00 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация фильма «Вокзал для двоих» (сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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21:00 Челябинск – Фестиваль уличного кино (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка возле фонтана)
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