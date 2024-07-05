Уральские металлурги представляют потребителям свои возможности по производству оцинкованного и окрашенного проката

Группа ММК знакомит потребителей с возможностями по выпуску оцинкованного и окрашенного проката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в четверг, 4 июля, в Лысьве в Пермском крае начал работу круглый стол «Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытием и фокус на клиента», организованный для участников рынка оцинкованного и окрашенного проката и потребителей металла с покрытиями.

Организаторами двухдневного мероприятия выступили Магнитогорский металлургический комбинат и Российский союз поставщиков металлопродукции. В Лысьву приехали более ста руководителей и специалистов компаний – производителей металлопродукции и изделий из оцинкованного и окрашенного листового проката, металлоконструкций, представители металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров.

В рамках деловой поездки запланировано знакомство с производственным комплексом ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», участие в круглом столе. В ходе него обсудят тенденции рынка оцинкованного и окрашенного проката в России и мире, место на нем ММК, развитие производства сталей с покрытиями на ММК и ЛМЗ, а также новые продукты (прокат с декоративными покрытиями, потребительские предпочтения и запросы).

Также программа деловой поездки предусматривает переговоры с делегацией ММК-ЛМЗ и участие в конференции «Металлопрокат – Стандарт 2024».

Группа ММК является одним из ведущих производителем оцинкованного и окрашенного металла в России. В 2023 году компания поставила на рынок страны более 1,7 млн тонн проката с покрытием – рекордный годовой объем в истории предприятия. Из них 1,2 млн тонн пришлось на горячеоцинкованный прокат и 0,5 млн тонн – на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании.

Особое внимание уделяется развитию производства проката с покрытиями премиум-сегмента: к нему относятся линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt и прокат со «сморщенным» полимерным покрытием, выпускаемый на площадке ММК-ЛМЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube