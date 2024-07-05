В лесах под Златоустом появились первые летние опята

На Таганае открывается охота на опята.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике появились летние опята.

«Их легко опознать по трехцветной, с «мокрым» краем шляпке, но главное – по запаху. Этот гриб может буквально благоухать на весь лес», – отмечают биологи.

Поводом для этого летнего наступления стали обильные дожди. После них опята можно смело искать на трухлявых пнях. Правда, удовольствие от тихой охоты могут испортить комары, у которых тоже пик плодоношения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube