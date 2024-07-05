Бывшие эсеры пойдут в гордуму Челябинска от новой партии

Сразу три муниципальных депутата от челябинских справедливороссов вошли в список «Новых людей» на выборах в челябинский парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 4 июля, региональное отделения партии «Новый люди» утвердило 25 кандидатов в депутаты на выборы в Челябинскую городскую думу. Об этом сообщается на странице организации в социальных сетях.

Список возглавил бывший депутат Госдумы Максим Гулин. На втором месте предприниматель Денис Лезин, на третьем – педагог Полина Крепак.

Интересно, что сразу три кандидата от относительно новой партии – старые знакомые челябинцев. Все трое в настоящее время являются депутатами районных собраний депутатов. Только прошли в них они от партии «Справедливая Россия – За правду». Однако после новогодних праздников все они вышли из СР (всего с начала года партию покинули пять парламентариев).

Так, в Калининском районе в новый состав гордумы от «Новых людей» идут экс-эсеры Илья Пермяков и Дмитрий Иванов. В Советском – Оксана Боярская.

Напомним, предстоящей осенью выборы в муниципальный парламент пройдут по новому уставу, принятому в мае текущего года. Главный закон города предполагает одноуровневую систему управления городом (действовала в Челябинске до 2014 года), а также прямые выборы в гордуму.

Обновленная городская дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых будут избираться по одномандатным округам, 12 – по спискам. Напомним, ранее, два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума в составе 49 человек.

Выборы в новый состав Челябинской городской думы пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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