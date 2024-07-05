В челябинском сквере Искусств начнутся бесплатные тренировки для скейтеров

Роллердром в новой части сквера Искусств в Челябинске приглашает на бесплатные тренировки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, именно здесь базируется Федерация скейтбординга Челябинской области.
С 1 июля профессиональные тренеры проводят не только тренировки для членов сборной региона, но и бесплатные занятия.
На обучение ждут всех желающих старше 6 лет по понедельникам и средам с 10:00. Весь инвентарь для занятий на скейте, включая защиту, предоставляется бесплатно.
Обязательна предварительная запись в WhatsApp 89634881565 (Анатолий).
Челябинск, Виктор Елисеев
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