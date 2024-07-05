В Металлургическом районе Челябинска снова перенесли сроки окончания опрессовки

В северной зоне Металлургического района Челябинска в третий раз продлен срок опрессовки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», продлен до 17 июля включительно.
Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных на 19 улицах Металлургического района, начали 14 июня. Закончиться по плану они должны были 28 июня. Однако к указанной дате горячая вода так и не вернулась в краны горожан.
Сначала срок опрессовки продлили до 3 июля. Затем – до 9 июля. Теперь обещают закончить испытания к 17 июля.
Между тем, прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по вопросам предоставления услуг по горячему водоснабжению.
Челябинцы и юридические лица могут сообщить о ненадлежащем оказании услуги в рабочее время по телефонам:
прокуратура Калининского района – 772-09-12;
прокуратура Курчатовского района – 729-80-95, 729-81-17;
прокуратура Советского района – 89525077436;
прокуратура Центрального района – 89525077651;
️прокуратура Металлургического района – 735-44-52;
прокуратура Тракторозаводского района – 774-85-72;
прокуратура Ленинского района – 254-14-39.
Челябинск, Виктор Елисеев
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