В Металлургическом районе Челябинска снова перенесли сроки окончания опрессовки

В северной зоне Металлургического района Челябинска в третий раз продлен срок опрессовки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей срок проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», продлен до 17 июля включительно.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных на 19 улицах Металлургического района, начали 14 июня. Закончиться по плану они должны были 28 июня. Однако к указанной дате горячая вода так и не вернулась в краны горожан.

Сначала срок опрессовки продлили до 3 июля. Затем – до 9 июля. Теперь обещают закончить испытания к 17 июля.

Между тем, прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по вопросам предоставления услуг по горячему водоснабжению.

Челябинцы и юридические лица могут сообщить о ненадлежащем оказании услуги в рабочее время по телефонам:

прокуратура Калининского района – 772-09-12;

прокуратура Курчатовского района – 729-80-95, 729-81-17;

прокуратура Советского района – 89525077436;

прокуратура Центрального района – 89525077651;

️прокуратура Металлургического района – 735-44-52;

прокуратура Тракторозаводского района – 774-85-72;

прокуратура Ленинского района – 254-14-39.

Челябинск, Виктор Елисеев

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