В Челябинске вручили первое удостоверение зарегистрированного кандидата на выборах губернатора – 2024

Действующий глава Южного Урала стал первым зарегистрированным кандидатом на губернаторских выборах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 5 июля, на 80 заседании избиркома принято решение о регистрации Алексея Текслера в качестве кандидата на должность губернатора региона.

Напомним, документы для участия в выборах главы Южного Урала сдали действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер («Единая Россия»), а также Степан Соловьев («Зеленая альтернатива», Виталий Пашин (ЛДПР), ️Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) и Ярослав Щербаков.

Владимир Медведев, выдвинутый ранее Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, документы на регистрацию не представил. Кроме того, Щербаков признался, что сумел собрать лишь 10 подписей муниципальных депутатов (вместо необходимых 268).

Таким образом избирательных бюллетенях могут оказаться лишь четыре претендента.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 7-8 сентября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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