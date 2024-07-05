Экс-мэр Троицка не смог выйти из СИЗО

Областной суд отказал в изменении меры пресечения бывшему главе Троицка, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего чиновника на решение Центрального районного суда Челябинска, продлившего экс-главе Троицка Александру Виноградову срок содержания под стражей до 12 августа текущего года.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, либо более мягкой», – уточнили в надзорном ведомстве.

Однако областной суд отклонил доводы адвокатов и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, в СИЗО бывший чиновник оказался по обвинению в получении взятки спортинвентарем. Следователи считают, что один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей, чтобы без проблем получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В мае текущего года в расследовании появились новые эпизоды. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года чиновник получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.

Ранее суд рассмотрел еще одно уголовное дело в отношении Александра Виноградова. Экс-чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий при передаче теплосетевого комплекса города от одного предприятия другому. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона. По этому уголовному делу его оправдали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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