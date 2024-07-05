В Челябинской области полиция усилила патрули на пляжах после трагедии под Магнитогорском

Полицейские Челябинской области усилили патрулирование мест отдыха у водоемов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, целях предупреждения трагедий на воде очередную проверку мест отдыха провели полицейские Агаповского района. Совместно с участниками добровольной народной дружины и казаками они провели рейдовое мероприятие в местах отдыха на реке Урал.

«Полицейские провели информационно-разъяснительные беседы с гражданами, призывая уделять должное внимание своим детям, поскольку несчастные случаи на воде с несовершеннолетними происходят, прежде всего, из-за недосмотра взрослых. Разъяснили правила безопасности и подрастающему поколению», – рассказали представители силового ведомства.

Стражи порядка также напомнили отдыхающим о мерах безопасности на прибрежных территориях, а также о недопустимости купания в нетрезвом состоянии. По статистике, половина трагедий на воде происходит с людьми, находящимися в состоянии опьянения.

Кроме того, сотрудники полиции предупреждают, что в соответствии с российским законодательством распитие спиртосодержащей продукции на водоёмах, пляжах и других общественных местах запрещено.

Напомним, сейчас на Южном Урале работает 197 официальных пляжей. Мест, где купание категорически запрещено, насчитывается 235. «Вызывают обоснованную тревогу места, которые часто используются людьми как «дикие» пляжи, где нет прямого запрета на купание, но в то же время нет и спасательных служб. Такие места находятся в зоне особого внимания полицейских и спасателей», – отметили в полиции.

Рейдовые мероприятия на пляжах и водоемах города будут проводиться в течение всего лета.

Отметим, именно в Агаповском районе 3 июля погибли два ребенка. Трагедия произошла в поселке Муравейник. Три школьника решили искупаться в водоеме, образовавшемся в овраге из-за скопления талой и дождевой воды. Два мальчика начали тонуть. Третий – девятилетний ребенок – сумел вытащить одного из старших товарищей на берег и побежал за помощью.

Однако прибывшие на вызов спасатели констатировали смерть лежащего на берегу ребенка. Тело второго мальчика обнаружили в пяти метрах от берега на глубине двух метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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