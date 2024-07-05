ГАИ устроит в выходные на Южном Урале охоту на «синих» водителей

Госавтоинспекция проводит в Челябинской области тотальные проверки по исключению из транспортного потока нетрезвых водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особенное внимание исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Подобные проверки пройдут на всей территории региона.

К экипажам ДПС присоединятся «передвижные пункты медицинского освидетельствования на состояние опьянения» областного министерства здравоохранения, которые позволяют проводить процедуру освидетельствования на месте.

Сотрудники Госавтоинспекция напоминают, что ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена статьями Кодексом об административных правонарушениях. При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», – обратились представители ведомства к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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