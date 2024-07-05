Челябинцы стали отдавать предпочтение белому сухому вину

Уральцы выбирают белые сухие вина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми продаваемыми российскими винами в городах-миллионниках стали игристое сухое вино «Аристов» от кубанской винодельни «Кубань-Вино», кагор «Гурзуф» от крымской «Массандры» и игристое сухое «Наследие Мастера» от питерской компании «Левъ Голицынъ». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Едадил».

Уральцы и волжане отдают предпочтение сухим винам перед сладкими, а вот жители Центрального федерального округа чаще покупают сладкие или крепленые.

В Сибири и Северо-Западном федеральном округе больше популярны крепленые и десертные напитки. Жители Южного федерального округа разделились в своих предпочтениях: кубанцы предпочитают полусладкие или сладкие вина, а на Дону, в основном, берут сухие.

Из импорта жители российских мегаполисов чаще покупают абхазское красное полусладкое «Лыхны», немецкое белое полусухое Das ist и белое сухое African King из Южной Африки.

Интересно, что челябинцы не слишком благоволят игристому «Аристову», отдавая предпочтение винному напитку Santo Stefano, а из российских тихих вин обычно покупают белое сухое «Ликурия Терруар» производства краснодарской «Лефкадии». Из импортных напитков среди южноуральцев наиболее популярны абхазское «Лыхны» и белое сухое Chevalier Lacassan из Франции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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