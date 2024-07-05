Обнаружено растение, способное создать на Марсе атмосферу, пригодную для жизни человека

Китайские ученые обнаружили растение, способное обеспечить будущих колонистов Марса привычным для них земным воздухом. Об этом пишет Daily Mail.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи взяли мох Syntrichia caninervis, способный расти в экстремальных условиях – в пустыне, в горах, полярных регионах. Растение устойчиво к низким температурам и радиации.

Высушенный мох поместили в камере для моделирования сверхвысокого вакуума, в которой были созданы условия, типичные для поверхности Марса, и выдерживали около месяца. После этого образцы достигали 100%-ной регенерации за несколько дней.

Другие эксперименты показали, что этот мох способен восстанавливаться после пятилетнего пребывания в морозильной камере при температуре -80 градусов, а также после месяца в резервуаре с жидким азотом при температуре -196 градусов Цельсия.

Кроме того, Syntrichia caninervis пережил уровни гамма-радиации, которые убили бы большинство других растений. А дозы радиации, на порядок превышающие критический для человека уровень, даже способствовали разрастанию мха.

В целом устойчивость мха к экстремальным условиям превосходит показатели тихоходок – микроскопических членистоногих организмов, отличающихся уникальной устойчивости ко всем видам неблагоприятных условий, за что получили название «неуничтожимые».

«Мы полагаем, что этот перспективный мох можно доставить на Марс или на Луну и уже там провести дальнейшую проверку возможности колонизации внеземных природных сред, заложив основание для создания биологически устойчивого местообитания человека за пределами Земли», – отмечают исследователи в статье, опубликованной в научном журнале The Innovation.

Пекин, Игорь Юров

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