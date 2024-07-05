Из минздрава Челябинской области уволилась сменщица нового министра

Замминистра здравоохранения Челябинской области подала в отставку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об увольнении с поста заместителя южноуральского минздрава Натальи Шеломовой.
Контракт с чиновницей расторгнут с 5 июля. Инициатором отставки стала сама Шеломова.
Наталья Шеломова родилась в 1980 году в Северном Казахстане. В 2004 году окончила Челябинскую государственную медицинскую академию. С 2004 по 2007 год проходила обучение в клинической интернатуре и ординатуре.
Свою карьеру начала в 2002 году медицинской сестрой – палатной отделения реанимации и интенсивной терапии Челябинского областного онкологического диспансера. В 2004-2012 годах работала дежурным врачом приемного отделения терапевтического корпуса ГКБ №8, врачом приемного отделения ГКБ №9, а также участковым врачом железнодорожной больницы.
В 2007-2018 годах – врач-кардиолог поликлиники №1 больницы Челябинской государственной медицинской академии. С 2018 по 2022 год – заместитель главного врача по медицинской части клиники ЮУГМУ.
В октябре 2022 года была назначена заместителем министра здравоохранения Челябинской области, сменив на должности ушедшую в отставку Татьяну Колчинскую.
В апреле текущего года Колчинская вернулась в ведомство, уже в кресло министра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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