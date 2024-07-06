6 – 8 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2024, суббота
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08:00 Челябинск – День открытых дверей в ГКБ№ 9 с прохождением диспансеризации (ГКБ №9, ул. 5-я Электровозная, 5)
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09:00 – 12:00 Челябинск – Выезд мобильной бригады Челябинской областной станции переливания крови (Белый рынок, ул. Тернопольская, 6)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Городской фестиваль танца «#ПушкинскийБатЛ» (городской сад имени А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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13:00 Челябинск – Матч чемпионата России по американскому футболу (стадион «Локомотив», ул. Монакова, 1а)
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13:00 Челябинск – Чемпионат России по автозвуку и тюнингу (парковка автодороги «Меридиан»)
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14:00 Челябинск – Межрегиональный турнир среди баскетболистов старше 50 лет (Дворец пионеров и школьников, пр. Свердловский, 59)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок для бабушки» (ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, Шахматный клуб)
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16:00 Челябинск – Концерт с выступлением вокалистов в рамках программы «Старшее поколение» (ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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