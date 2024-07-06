В Челябинске мужчину засосало в канализационный коллектор: трагедия произошла накануне вечером в Ленинском районе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на строящемся участке набережной озера Смолино меняют инженерные сети. Вчера вечером в этом месте мужчина провалился в яму и его засосало в трубу.
«26-летний рабочий очищал коллектор и провалился на восемь метров в трубу – из-за сильного напора воды его смыло, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Очевидцы вызвали спасателей, которые откачивают воду».
По данным МЧС, тело мужчины до сих пор не найдено.
Челябинск, Павел Зварзин
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