В Челябинске подростки в троллейбусе оторвали защитный кожух и ранили женщину

В Челябинске подростки ради забавы обрывают красные молоточки в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамваи, троллейбусы и автобусы должны быть в обязательном порядке оснащены аварийными молотками для разбития стекла. Боковые окна производятся по специальной технологии и проходят процедуру каления, из-за которой стекло разбивается «в крошку», что обеспечивает возможность беспрепятственно покинуть салон в экстренной ситуации.

Некоторым юным челябинцам кажется забавным срывать аварийные молотки, не задумываясь о том, что их шалости могут иметь серьезные последствия.

Так, вечером 4 июля в троллейбусе №12 на остановке ТК Кольцо дав подростка сорвали аварийные краны и выскочили из салона. Один из них вместе с краном оторвал большую боковую панель (защитный кожух), которая упала на пассажирку, ударив ее по голове. Женщине понадобилась медицинская помощь.

Судя по всему, мальчишки не в первый раз развлекались подобным образом и отработали «алгоритм» действий. Они не учли лишь одно: в салонах установлены камеры наблюдения – и лица хулиганов, и их действия запечатлены на видео. Теперь «шутников» ищет полиция. Им придется отвечать не только за хулиганство, нанесение вреда здоровью, порчу имущества, но и за простой троллейбуса, который составил около 2 часов.

Челябинск, Павел Зварзин

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