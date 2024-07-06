Во время грозы на берегу Тургояка погиб ребенок

9-летняя девочка погибла во время грозы на берегу озера Тургояк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь с 4 на 5 июляна территории кемпинга.

Молния ударила в дерево, и то упало на стоящую поблизости палатку, в которой находились двое взрослых и двое детей.9-летняя девочка умерла на месте.

Ее шестимесячную сестру госпитализировали с травмой головы, сейчас ребенок находится в реанимации.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В настоящее время следователем регионального СКР осуществлен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также криминалистическая экспертиза, в качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению граждан в вышеуказанном кемпинге, истребована необходимая документация, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Миасс, Павел Зварзин

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