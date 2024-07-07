В Магнитогорске малышка упала с 3 этажа на крышу автомобиля

В Магнитогорске маленький ребенок упал из окна на крышу автомобиля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 6 июля, глава семьи был на работе, а мать ребенка готовила на кухне. Трехлетняя девочка играла одна в комнате, облокотилась на москитную сетку и упала c 3 этажа на стоящий под окном автомобиль.
«Сейчас малышка в реанимации – ее подключили к аппарату ИВЛ», – пишет telegram-канал Mash Ural.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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