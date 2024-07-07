Челябинская область стала российским лидером по объему непроданного жилья в новостройках

Челябинская область стала в России лидером по доле непроданного жилья в новостройках. Анализ провели специалисты портала «РБК-Недвижимости» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на начало второго полугодия 2024 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учитывались непроданные площади в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, а также 14 областей, краев и республик, в которых есть города-миллионники. Если доли нераспроданного оказывались равными, более высокую позицию в антирейтинге отдавали региону, где жилья строится больше.

В Челябинской области объем нераспроданного жилья в новостройках на фоне других участников рейтинга невелик – всего 1,1 млн рублей. Но его доля в общем объеме сданных квартир самая высокая в России – 78%.

В прошлом году этот показатель был еще выше – 83%.

На втором месте Башкортостан – 74% (2,3 млн кв. м), на третьем с показателем 73% (или 6,2 млн кв. м) Краснодарский край.

Соседняя Свердловская область расположилась на 13 месте: не продано 62% или 3,1 млн «квадратов».

Напомним, Челябинск входит в десятку городов с наибольшей долей запроектированных квартир (менее 28 кв метров)– этот показатель в столице Южного Урала составляет 12%.

При этом город занимает первое место среди миллионников по темпам роста цен на новостройки: с мая 2023 по май 2024 квадратный метр подорожал на 64%.

Челябинск, Павел Зварзин

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