Челябинец и его 9-летний сын погибли, катаясь на сапборде

Прокуратура начала проверку по факту гибели на одном из озер 47-летнего южноуральца и его 9-летнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, трагедия произошла сегодня на озере Большой Теренкуль в Чебаркульском районе. Челябинец вместе с сыном катался на сапборде, оба были без спасательных жилетов.

В какой-то момент они упали в воду и утонули.

«Чебаркульской городской прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет проверено исполнение законодательства при обеспечении безопасности на водных объектах.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве. Свою проверку начал и Следственный комитет.

Добавим, что за последние полтора месяца на южноуральских водоемах погибли 28 человек, в том числе 8 детей.

Чебаркуль, Павел Зварзин

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