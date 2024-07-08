В Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами из Челябинска

В Башкортостане сгорел туристический автобус из Челябинска. В этот момент в салоне находились 43 человека, включая 4 детей, которые решили провести выходные в заповеднике Шульган-Таш.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Республики Башкортостан, инцидент произошел накануне вечером.

«В Бурзянском районе на дороге «Кага – Старосубхангулово» вблизи н.п. Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, – рассказали в ведомстве. – Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет».

За туристами прислали резервный автобус из Челябинской области. Несколько часов ожидания южноуральцы провели в школе села Старосубхангулово, куда их доставили автобусом ПАЗ от отдела образования администрации Бурзянского района.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube