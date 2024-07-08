В Челябинске на 8 дней ограничили движение транспорта по оживленной магистрали

На северо-западе Челябинска более чем на неделю ограничили движение транспорта по оживленной магистрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с установкой опор контактной троллейбусной сети с 8 до 16 июля нельзя будет проехать по улице Молодогвардейцев от дома № 36 до дома № 48 – это участок между Комсомольским проспектом и проспектом Победы.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube