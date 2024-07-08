В Челябинске на 8 дней ограничили движение транспорта по оживленной магистрали

На северо-западе Челябинска более чем на неделю ограничили движение транспорта по оживленной магистрали.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с установкой опор контактной троллейбусной сети с 8 до 16 июля нельзя будет проехать по улице Молодогвардейцев от дома № 36 до дома № 48 – это участок между Комсомольским проспектом и проспектом Победы.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Павел Зварзин
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