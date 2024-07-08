Уральские металлурги выступят на крупнейшей промышленной выставке в Екатеринбурге

ММК принимает участие в крупнейшей промышленной выставке «ИННОПРОМ».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» начинает работу XIV Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», участие в которой принимает ММК.

Экспозиция Магнитки входит в состав коллективного стенда Челябинской области. ММК – регулярный участник этой индустриальной выставочной площадки – представит широкий спектр своей продукции и технологических возможностей с акцентом на металлопродукцию для машиностроительного комплекса.

Компания продемонстрирует линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых на площадке комбината под брендом MAGSTRONG. Эта импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной и другой техники, нагруженных сварных конструкций.

Традиционно помимо выставочных мероприятий «ИННОПРОМ» предлагает участникам обширную деловую программу – конференции, симпозиумы, круглые столы, деловые встречи, дискуссии по актуальным вопросам в рамках специализированных сессий и другие межотраслевые мероприятия. Делегацию Магнитогорского металлургического комбината на мероприятии возглавляет генеральный директор компании Павел Шиляев, который примет участие в деловом завтраке «Промышленность России: отвечаем на вызовы» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Ежегодная Международная выставка «ИННОПРОМ-2024» проходит в Екатеринбурге 8-11 июля. В выставке примут участие свыше 700 российских и международных экспонентов. Ожидается, что общее число посетителей мероприятия превысит 46 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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