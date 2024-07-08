В Челябинске начинается третий этап гидравлических испытаний, в рамках подготовки к очередному отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от горячего водоснабжения отключат 887 многоквартирных и 87 частных домов, 43 детских сада, 39 учебных и 17 медицинских учреждений в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах. Опрессовка по графику продлится 2 недели. Но не везде смогут уложиться в указанные сроки.

В последнее время в Челябинске участились аварии на коммунальных сетях, и многие многоэтажки остаются без горячей воды и после двухнедельных испытаний. Так, в северной зоне Металлургического района Челябинска срок опрессовки, начавшейся еще 14 июня продлевали уже трижды – в последний раз до 17 июля.

Продлили «безводный период» и для жителей 297 домов, а также 22 детских садов, 21 образовательного учреждения и 7 поликлиник и больниц в Курчатовском районе. Им придется ждать минимум до 11 июля. Причина: изношенность сетей.

А в доме №18-А на улице 40-летия Победы горячей воды нет несколько недель, хотя опрессовка там еще не начиналась.

Челябинск, Павел Зварзин

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