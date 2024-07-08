200 человек эвакуировали из горящего торгового комплекса в Челябинске

Пожар вспыхнул в торговом комплексе на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ТК «Фиеста», расположенном на улице Молодогвардейцев.

Прибывшие после срабатывания сигнализации пожарные обнаружили пожар в отделе «Мир шапок» на 2 этаже здания. Пламя охватило площадь в 1 квадратный метр. После того, как о возгорании оповестила система сигнализации, из помещений торгового комплекса эвакуировали 200 человек.

Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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