Следственный комитет начал проверку после вручения южноуральскому сироте заплесневевшей квартиры

Силовики проверяют южноуральских чиновников, поселивших сироту в негодной для жилья квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра при СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении жилищных прав сироты в южноуральском Троицке.

Ранее представители ОНФ рассказали, что чиновники в Троицке выдали сироте квартиру, полностью заросшую плесенью.

«Крыша в пятиэтажном доме на улице Медведева, 2а, протекает с 2017 года. Течет насквозь – с пятого по третий этаж. Когда сирота принимал квартиру, не знал, что под обоями скрывается неприятный сюрприз. А за годы борьбы с равнодушием чиновников «зацвел» и потолок», – описали ситуацию общественники.

После обращения активистов председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Прокуратура Челябинской области также организовала проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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