В центре Челябинска иномарка влетела в автобус, есть пострадавшие

В центре Челябинска элитный автомобиль врезался в «ЛиАЗ».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 8 июля, около 10:15 на улице Кирова, недалеко от театра кукол.
По словам очевидцев, ехавший на высокой скорости автомобиль Infiniti врезался в остановившийся автобус «ЛиАЗ», следовавший по одному из городских маршрутов.
В результате ДТП серьезно пострадал водитель иномарки. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Автобус в момент столкновения был без пассажиров. Управлявший им 55-летний мужчина не пострадал.
По факту аварии Госавтоинспекция проводит доследственную проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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