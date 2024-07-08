В центре Челябинска иномарка влетела в автобус, есть пострадавшие

В центре Челябинска элитный автомобиль врезался в «ЛиАЗ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 8 июля, около 10:15 на улице Кирова, недалеко от театра кукол.

По словам очевидцев, ехавший на высокой скорости автомобиль Infiniti врезался в остановившийся автобус «ЛиАЗ», следовавший по одному из городских маршрутов.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель иномарки. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Автобус в момент столкновения был без пассажиров. Управлявший им 55-летний мужчина не пострадал.

По факту аварии Госавтоинспекция проводит доследственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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