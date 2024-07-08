Организаторы нарколаборатории в Челябинской области получили крупные сроки

В Челябинской области вынесли приговор участникам наркогруппировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал двух южноуральцев виновными в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, покушении на сбыт наркотиков, а также приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств.

В суде установлено, что мужчины организовали в Златоусте лабораторию, где произвели около 4 килограммов мефедрона.

В октябре 2023 года сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали их при размещении наркотиков в тайниках.

Суд приговорил каждого из южноуральцев к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом по 200 тысяч рублей.

Также конфискован автомобиль Toyota Land Cruiser 100, использовавшийся осужденными для совершения преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube