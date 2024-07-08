Сроки ограничения движения в Ленинском районе Челябинска продлили на месяц

В Челябинске продлили до конца июля сроки закрытия движения по улице в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, закрытие движения по улице Энергетиков продлено до 20 часов0 31 июля.

Напомним, ограничения в районе дома №24 по улице Энергетиков были введены с 4 июня и должны были продлиться до 30 июня. Однако ремонтные работы потребовали больше времени.

Автобусы 5, 22а, 27, 81 объезжают закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 следует только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской).

Горожанам приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свои маршруты и поездки с учетом действующих ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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