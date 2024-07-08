Расстроенная челябинка гоняла бывшего по улице в одних трусах и громила чужие автомобили

Жительница Челябинска так расстроилась, что ее бывший нашел себе новую подружку, что чуть не убила мужчину бейсбольной битой, а заодно разбила несколько машин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в микрорайоне Парковый. Происходящее зафиксировала камера наблюдения: крепкая дама сначала ругается с босым мужчиной в трусах и майке, затем достает из багажника бейсбольную биту и бросается атаку, но первым делом бьет не мужчине, а припаркованному автомобилю, а потом бежит за мужчиной в трусах. В какой-то момент они меняются ролями: мужчина начинает гоняться за женщиной, которая еще раз бьет чужой автомобиль, отбирает у нее биту и со всей силы «шарашит» по ее авто. О удара бита отлетает в третью машину. Мужчина снова хватает бейсбольное орудие и несется за женщиной.

Очевидцы утверждают: дама увидела своего бывшего с новой пассией, вот и разнервничалась. При этом на видео нет другой женщины, зато есть другой мужчина, который пытается остановить «героя» в трусах, но каждый раз получает от него довольно сильные тычки.

Владелец одного из поврежденных автомобилей написал заявление в полицию. Проводится проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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